شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أسلاك" تُوصي بتخفيض رأسمالها بنسبة 20% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 20%، وذلك لزيادة رأس المال عن الحاجة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن رأس المال سينخفض من 438.750 مليون ريال إلى 351 مليون ريال، وبذلك تتراجع عدد الأسهم من 43.875 مليون سهم إلى 35.1 مليون سهم بعد التخفيض.

وبحسب البيان، من المُقرر أن يتم تمويل عملية التخفيض عن طريق إستخدام الفائض من أرصدة النقدية للشركة، مع الإعلان عن جميع التفاصيل من خلال تعميم المساهمين وفقاً للإجراءات.

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ومن المُقرر أن يكون تاريخ التخفيض بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي يتقرر فيها تخفيض رأس المال.

هذا وسيتم الإعلان لاحقاً عن تعيين المستشار المالي لعملية التخفيض، وكذلك الإعلان عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها بالإضافة إلى أي تطورات جوهرية أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 22.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 7.1 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى نمو حجم المبيعات الذي ساهم في زيادة مجمل الربح وقد صاحب ذلك إنخفاض فى نسبة مصروفات البيع و التوزيع إلى المبيعات و كذلك إنخفاض المصروفات العمومية والإدارية.