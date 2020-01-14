شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل تزايد احتمالات خفض الفائدة البريطانية ، عقب تصريحات أحد صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي البريطاني ، بالإضافة إلى بيانات ضعيفة عن الاقتصاد الملكي خلال الربع الرابع من العام الماضي.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.3% إلى 1.2954$ الأدنى منذ 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2988$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.3002$.

فقد الجنيه بالأمس نسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي ، تحت تأثير بيانات اقتصادية ضعيفة فى المملكة المتحدة.

Advertisements

انخفض الجنيه الإسترليني فى مستهل تعاملات هذا الأسبوع مقابل معظم العملات العالمية ، بفعل ارتفاع العقود الآجلة لاحتمالات خفض الفائدة البريطانية خلال اجتماع نهاية الشهر الجاري إلى 25% بعد تصريحات "جيرتان فليغ " أحد صانعي السياسة النقدية فى البنك المركزي البريطاني.

قال فليغ لصحيفة فايننشال تايمز إنه سيصوت لصالح خفض أسعار الفائدة فى وقت لاحق من هذا الشهر ، وسيكون الاستثناء فى ذلك تحسن "وشيك وهام" فى بيانات النمو الاقتصادي.

وهذا الاستثناء على ما يبدو لن يحدث على المدى القصير ، حيث أظهرت بيانات الأمس انكماش الاقتصاد البريطاني شهريا خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بأقل وتيرة منذ نيسان/أبريل 2019 ،بالإضافة إلى انكماش مخرجات القطاعات الصناعية خلال نفس الشهر بأسوأ وتيرة خلال السبعة أشهر الأخيرة.

عززت تلك البيانات من مؤشرات استمرار تراجع الاقتصاد البريطاني خلال الربع الرابع 2019 ،وسوف يعاني الاقتصاد الملكي أيضا كثيرا خلال 2020 ، جراء انفصال المملكة المتحدة البريطانية عن الاتحاد الأوروبي فى 31 كانون الثاني /يناير الجاري.