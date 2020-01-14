هوندا تكشف عن سيارتها الجديدة.. المميزات والمواصفات

كشفت شركة هوندا عن الموديل الجديد من أيقونتها Civic Type R الرياضية المدمجة، بطلاء أزرق جديد حصري يحمل الاسم Boost Blue، مع زيادة طفيفة في حجم شبكة المبرد من أجل تحسين دخول الهواء، بالإضافة إلى تعديل أقراص وبطانات المكابح من أجل زيادة قوة الكبح، كما تتألق المقصورة الداخلية بمقود جديد مكسو بفرش ألكانترا الفاخر.
وعلى الصعيد التقني، لازالت السيارة الرياضية تعتمد على سواعد محرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر، يزأر بقوة 320 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 420 نيوتن متر.
ولم تفصح هوندا عن موعد طرح أو أسعار الموديل الجديد من أيقونتها الرياضية.
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