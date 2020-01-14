شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يحاول تجديد الايجابية– تحليل -14-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سعر النحاس عن استعداده لتجديد المحاولات الصاعدة بتقديمه لضغط إيجابي واضح على الحاجز المستقر عند 2.8400 ليتخلص بذلك من سيطرة الميل التصحيحي الهابط, لتأكيد الاندفاع الصاعد يتطلب من السعر الثبات فوق هذا الحاجز ليدعونا ذلك لترجيح وصوله نحو المحطات الإيجابية والتي تتمركز حول مستوى 2.9000 و 3.0200 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

يستند الترجيح الصاعد الحالي إلى اتحاد المؤشرات الرئيسية بتقديم العزم الإيجابي لنلاحظ حاليا محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء ليزيد ذلك من فرص البدء بتسجيل الأهداف المقترحة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8000 و 2.9000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الشرط