شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يصمد فوق الدعم الأولي– تحليل - 14-1-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من ضعف تداولات سعر البلاتين الأخيرة, إلا أن ارتكازه ضمن محاور القناة الصاعدة والثبات المتكرر فوق الدعم الأولي المتمركز عند 950.00 يدعم المحاولات الصاعدة المقترحة سابقا.
لذلك, سنبقى على ترجيحنا الصاعد والذي يستهدف بدوره مستوى 1025.00 نظرا لتشكيله لمستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي, وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 1055.00 ليضغط بذلك على مقاومة القناة الصاعدة والوضحة بالرسم المرفق.
نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 1025.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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