شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يضطر للتذبذب الجانبي المؤقت-تحليل - 14-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر الزوج مؤخرا لتشكيل تداولات جانبية مؤقتة نظرا لافتقاره للعزم الإيجابي لنلاحظ استقراره المتكرر دون الحاجز المستقر عند 143.80, نشير إلى أن صمود السعر ضمن محاور القناة الصاعدة وبالتحديد فوق الدعم الرئيسي الممتد نحو 141.45 فإن ذلك يدعونا لانتظار تجاوزه للحاجز الحالي ليبدأ بتسجيل أهداف إضافية قد تبدأ من 144.30 و 145.60 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.35 و 143.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد