شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين ينتقل للمرحلة الإيجابية الثانية- تحليل - 14-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتداولات يوم أمس بتجاوز مستوى 122.50 والذي شكّل بدوره حاجز قوي أمام المحاولات الصاعدة الأخيرة ليؤكد بذلك انتقاله للمرحلة الإيجابية الثانية بملامسته لمستوى 122.75. نذكر بأن السيناريو الرئيسي الصاعد قائم على تمركز السعر ضمن محاور القناة الصاعدة, كذلك وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء سيزيد من فرص استئناف السعر للهجوم الصاعد ليستهدف بذلك مستوى 123.25 وصولا نحو 124.45 خلال الفترة القادمة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.30 و 123.25 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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