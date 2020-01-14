شكرا لقرائتكم خبر عن نمو حجم المبيعات يدفع أرباح "أسلاك" للارتفاع 211% مليون ريال خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة اتحاد مصانع الأسلاك، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 211.3% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 22.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 7.1 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 32.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 17 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى نمو حجم المبيعات الذي ساهم في زيادة مجمل الربح وقد صاحب ذلك إنخفاض فى نسبة مصروفات البيع و التوزيع إلى المبيعات و كذلك إنخفاض المصروفات العمومية والإدارية.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 35.4% إلى 724.4 مليون ريال في الثاني الأول مُقابل إيرادات بلغت 535 مليون ريال في 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 16.1 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 15 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة زيادة بلغت 7.3%.