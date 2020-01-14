شكرا لقرائتكم خبر عن نمو حجم المبيعات يدفع أرباح "أسلاك" للارتفاع 211% مليون ريال خلال 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة اتحاد مصانع الأسلاك، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 211.3% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 22.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 7.1 مليون ريال في العام 2018.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 32.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 17 مليون ريال خلال العام 2018.
وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى نمو حجم المبيعات الذي ساهم في زيادة مجمل الربح وقد صاحب ذلك إنخفاض فى نسبة مصروفات البيع و التوزيع إلى المبيعات و كذلك إنخفاض المصروفات العمومية والإدارية.
وارتفعت الإيرادات بنسبة 35.4% إلى 724.4 مليون ريال في الثاني الأول مُقابل إيرادات بلغت 535 مليون ريال في 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 16.1 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 15 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة زيادة بلغت 7.3%.
كانت هذه تفاصيل خبر نمو حجم المبيعات يدفع أرباح "أسلاك" للارتفاع 211% مليون ريال خلال 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.