شكرا لقرائتكم خبر عن "سكني" يُسلم أراضي مجانية لـ8.45 ألف مواطن سعودي خلال ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن تسليم أكبر دفعة من الأراضي المجانية خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تم تسليم نحو 8.452 ألف قطعة أرض توزعت في مختلف مناطق المملكة، تمهيداً لبدء بنائها من قبل المستفيدين.

وأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن مما ساهم في تحقيق هذا الرقم سهولة الإجراءات من خلال بوابة سكني الإلكترونية، حيث يتم تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بتسليم الأراضي المجانية إلكترونياً، بدءاً من التقديم حتى توقيع العقد.

وأوضح "سكني" في بيان صحافي، أن التسليم شمل 3425 أرضا للمواطنين المستحقين في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 777 أرضا في منطقة الرياض، و835 مواطنا تم تسليمه في منطقة القصيم، و47 أرضا في منطقة نجران.

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ويضاف ذلك إلى 933 أرضا في المنطقة الشرقية، و213 مواطنين تم تسليمهم في منطقة المدينة المنورة، وفي منطقة الجوف تم تسليم 276 أرضاً، كذلك تم تسليم 26 أرضا في منطقة الحدود الشمالية، و252 مواطنًا في حائل، و1184 مواطناً في منطقة عسير.

وسلم البرنامج 127 أرضاً سكنية في منطقة تبوك، أما منطقة الباحة فبلغ مجموع الأراضي السكنية المجانية التي تم تسليمها للمواطنين 106 قطعة أرض، و233 أرض في منطقة نجران.

وذلك في إطار ما وفرته الوزارة ضمن برنامج "سكني" لتخصيص 75 ألف أرض مجانية خلال عام 2018.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت مطلع العام 2017 إطلاق برنامج "سكني" وتم خلال المرحلة الأولى تخصيص 282 ألف خيار سكني وتمويلي.