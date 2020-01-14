شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات السعودية تغرّم مقدمي الخدمة 6 ملايين ريال لمخالفتهم الأنظمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم غرمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عدد من مقدمي الخدمة، بأكثر من 6 ملايين ريال.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الرسمي أن مقدمي الخدمة من بينهم شركة "الاتصالات السعودية" وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين".

وبينت الهيئة أن من بين تلك الشركات شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات "ليبارا موبايل"، وشركة اتحاد "فيرجن موبايل"، إضافة إلى مخالفين آخرين؛ وذلك لارتكابهم عدة مخالفات لنظام الاتصالات.

وفرضت لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات على "الاتصالات السعودية" غرامات مالية قدرها 590 ألف ريال، وغرامات مالية قدرها 876 ألف ريال بحق شركة "موبايلي"، كما فرضت اللجنة غرامات مالية قدرها 60 ألف ريال بحق شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين".

وبلغت الغرامات الصادرة في حق كل من شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات "ليبارا موبايل" 2.57 مليون ريال، وشركة اتحاد "فيرجن موبايل" 152 ألف ريال، وبلغ مجموع الغرامات الصادرة ضد عدد من المخالفين الآخرين 2.07 مليون ريال.

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وأكدت الهيئة أن جميع هذه الغرامات والقرارات الصادرة بخصوصها نهائية. وتضمنت هذه المخالفات عدم الالتزام بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في عدد من الشكاوى، وعدم الالتزام بضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية بالمخالفة لنظام الاتصالات، وتأسيس شرائح اتصال مخالفة لنظام الاتصالات.

وتضمنت تلك المخالفات عدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة. بالإضافة إلى استخدام ترددات دون الحصول على ترخيص مخالفة لنظام الاتصالات، وإلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة وذلك بقطع كيابل اتصالات، وحيازة أجهزة اتصال غير مرخص باستخدامها.

وأوضحت الهيئة أن تلك الغرامات صدرت نظير عدد من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.

وأشارت إلى أنها مستمرة في متابعة شركات الاتصالات، وفي تطبيق نظام الاتصالات على أي ممارسات مخالفة للنظام بما يضمن حقوق المستخدمين، ويؤدي لحماية المصلحة العامة، ويعزز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.

يشار إلى أن الهيئة أعلنت مؤخرا عن طرح وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) للمنافسة العامة حول إصدار ترخيصين لتقديم هذا النوع من الخدمات.