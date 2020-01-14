شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت والسعودية تقتربان من اتفاق بشأن إنتاج الغاز الطبيعي بحقل الدرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مصادر أن دولتي الكويت والسعودية تقتربان من اتفاق بشأن إنتاج الغاز الطبيعي بشأن حقل الدرة.

وأوضحت أن حجم كميات الغاز الطبيعي التي سيتم إنتاجها من حقل الدرة المشترك بين الكويت والمملكة العربية السعودية يترواح بين 1.1 إلى 1.2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز بواقع 500 إلى 600 مليون قدم مكعب يومياً لكل دولة، بحسب صحيفة "السياسية".

وأشارت المصادر إلى أن احتياطات الحقل من الغاز تتراوح بين 12 الى 15 تريليون قدم مكعب من الغاز، متوقعة اتفاق بين الجانبين في وقت قريب للبدء في اتخاذ الاجراءات الفعلية لتطوير ابار المنطقة عن طريق طرح مناقصات الحفر البحري للغاز.

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ولفتت المصادر الى أن مجلس الوزراء السعودي وافق الأسبوع الماضي على الاتفاقية بشكل رسمي وهي نتيجة للاتفاق السياسي والفني بين البلدين.

وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزير بن سلمان، قد توقع في وقت سابق أن يتم استئناف الإنتاج بحقول النفط المشتركة مع الكويت "قريباً جداً".