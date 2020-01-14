شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة الاستثمار" الكويتية تستثمر 500 مليون دولار في اكتتاب "أرامكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استثمرت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في الطرح العام الأولي لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" بنحو نصف مليار دولار، بناء على سعر اكتتاب 30 ريالاً للسهم.

وقدمت الهيئة عرضاً سعرياً محددا بكمية معينة، على سعر 32 ريالاً وكمية أخرى على سعر 30 ريالاً، وبناء على قرار "أرامكو" تم اعتماد المستوى السعري للاكتتاب على سعر 30 ريالاً، بحسب صحيفة "الجريدة".

ويأتي استثمار الهيئة في "أرامكو" ضمن الدور الرئيسي الذي تضطلع به لتحقيق عائد على الاستثمار طويل المدى وبما يكفل توفير مصدر إيراد بديل عن الإيرادات النفطية.

وكانت "أرامكو السعودية" قد أعلنت طرح 1.5% من أسهمها للاكتتاب العام، ما يعادل 3 مليار سهم، على أن يتم تخصيص 0.5% كحد أعلى منها للأفراد، وحددت النطاق السعري للاكتتاب بين 30 و32 ريالا.

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وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.