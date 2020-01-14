شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتفاق التجاري» يهبط بالذهب لأدنى مستوى في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل
وبحلول الساعة 0459 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1538.84 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، لامست الأسعار أدنى مستوياتها منذ الثالث من يناير كانون الثاني عند 1535.75 دولار. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1539.70 دولار.
وأظهرت بيانات من الصين ارتفاع الصادرات للمرة الأولى في خمسة أشهر في ديسمبر كانون الأول، بينما فاقت الواردات أيضا التوقعات.
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