شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة الرابعة على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ 26 من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1137 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1134، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1142، بينما حقق الأدنى له عند 1.1131.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2%، في حين قد توضح القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 2.4% مقابل 2.1%، وقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 2.3%.

ويأتي ذلك قبل حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال ثقافة الخدمات المالية في ورشة عمل تستضيفها كلية لندن للاقتصاد، ومن المرتقب أن يتم غداً الأربعاء صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدي للتضخم، وذلك قبل أن حديث أعضاء آخرين في اللجنة الفيدرالية كل من رئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان.

كما من المقرر أن يتم الكشف غداً عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي ويعد أحد الركائز التي يبنى عليها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي قراراتهم وتوجهاتهم لدعم وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، مع العلم، أن الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح سوف بتم عقده في واشنطون في 28/29 من كانون الثاني/يناير الجاري.