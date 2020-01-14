شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها في سبعة أعوام مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار والتفاؤل بالصفقة التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى لها منذ 22 من آذار/مارس 2013 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السابعة في أحدى عشرة جلسة من الأدنى له منذ مطلع تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط التفاؤل بتوقيع المرتقب للولايات المتحدة والصين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

في تمام الساعة 04:27 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير 0.64% لتتداول عند 1,538.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,548.60$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,550.60$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 97.38 مقارنة بالافتتاحية عند 97.36.

هذا وقد تابعنا كشف الإدارة العامة للجمارك في الصين (CGAC) عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 329 مليار يوان أي ما يعدل 46.8$ مليار مقابل 274 مليار يوان أي ما يعادل 38.7$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 315 مليار يوان أي ما يعادل 45.8$ مليار، وذلك مع ارتفاع الصادرات وتسارع نمو الواردات خلال الشهر الماضي بصورة فاقت التوقعات.

وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن نائب وزير الجمارك الصيني زو تشيو أن واردات بكين من واشنطون انتعشت في كل من تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر وبالأخص من فول الصويا واللحم الشهر الماضي، ما يعزز التفاؤل حيال بوادر حلحلة الخلافات التجارية بين الطرفين وبالأخص عقب وصول ليو هي رئيس الوزراء الصيني ورئيس فريق التفاوض الصيني في المحادثات التجارية لواشنطون بالأمس قبل التوقيع غداً الأربعاء على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

بخلاف ذلك، تترقب الأسواق الجمعة المقبلة كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.4% مقابل 1.5% خلال الربع الثالث الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 6.0% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة للربع الثالث.

وفي نفس السياق، من المرتقب أن يكشف أيضا المكتب عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي توضح تباطؤ وتيرة النمو إلى 7.9% مقابل 8.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد تظهر القراءة السنوية للإنتاج الصناعي استقرار وتيرة النمو عند 6.2% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك مع الكشف عن قراءة مؤشر معدلات البطالة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

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على الصعيد الأخير، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2%، في حين قد توضح القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 2.4% مقابل 2.1%، وقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 2.3%.

ويأتي ذلك قبل حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال ثقافة الخدمات المالية في ورشة عمل تستضيفها كلية لندن للاقتصاد، ومن المرتقب أن يتم غداً الأربعاء صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدي للتضخم، وذلك قبل أن حديث أعضاء آخرين في اللجنة الفيدرالية كل من رئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان.

كما من المقرر أن يتم الكشف غداً عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي ويعد أحد الركائز التي يبنى عليها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي قراراتهم وتوجهاتهم لدعم وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، مع العلم، أن الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح سوف بتم عقده في واشنطون في 28/29 من كانون الثاني/يناير الجاري.

بخلاف ذلك، فقد أعرب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهيزر في حديثه لوكالة "فوكس بيزنيس" أن الترجمة الصينية لنص الصفقة المكون من 86 صفحة قد اكتملت، مع تصريحه "سنعلنه الأربعاء قبل التوقيع"، وجاء ذلك عقب ساعات من قيام وزارة الخزانة الأمريكية بإزالة الصين من قائمة التلاعب في العملة بعد أن تم وضعها في القائمة من قبل الوزارة في آب/أغسطس مع أرجاء ذلك الأمر آنذاك لكون بكين بقي على اليوان أضعف بشكل مصطنع.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية من خلال تقريرها النصف سنوي للعملة بأن الصين تعهدت "بالتزامات قابلة للتنفيذ" بنشر معلومات سعر الصرف وعدم تخفيض قيمة اليوان، مما عزز أداء اليوان الصيني أمام نظيره الدولار الأمريكي لمستويات لما يشهدها في نحو ستة أشهر، بينما لم يتضمن تقرير الخزانة للتلاعب في سعر الصرف أي من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة بين الاقتصاديات العشرين الذين يتم مراقبتهم من أجل التلاعب المحتمل في سعر الصرف.

ونود الإشارة، لكون أسعار الذهب أنهت الأسبوع الماضي أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها في ستة أشهر مع انخفاضها خلال الأسبوع السابق لأول مرة في ستة أسابيع، وذلك بعد أنهت الأربعاء الماضي أطول مسيرات مكاسب يومية لها في أكثر من ثلاثة عقود بعد أن اختبرت حاجز 1,600$ للأونصة لأول مرة في سبعة أعوام، وذلك في أعقاب انحصار المخاوف حيال التوترات الجيوسياسة في الشرق الأوسط وبالأخص اندلاع حرب بين الولايات المتحدة وإيران.