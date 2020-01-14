الدولار مقابل الفرنك يضغط على الدعم – تحليل - 14-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية يوم أمس ليضغط على مستوى 0.9712، حيث يتأثر السعر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، لكنه يبدأ اليوم بميل صاعد هادئ في محاولة للارتقاء فوق هذا المستوى، مما يشجعنا على الاحتفاظ بالسيناريو الإيجابي الذي يستهدف زيارة مستوى 0.9836 بشكل رئيسي.
لذلك، سنكون بانتظار تداولات إيجابية خلال الجلسات القادمة ما لم يفشل السعر بالثبات فوق مستوى 0.9712.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9660 والمقاومة 0.9770
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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