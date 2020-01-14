شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.6900، ويحصل على إشارة تقاطع إيجابي من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، والذي يستهدف اختبار مستوى 0.7015 بشكل رئيسي. يجب الانتباه إلى أن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق 0.6875. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6870 والمقاومة 0.6970 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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