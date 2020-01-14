شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجتاز الهدف الأول – تحليل - 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتجاوز هدفنا الأول المنتظر عند 64.00 ليستقر دون دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 62.50.
لذلك، سنكون بانتظار مزيد من الانخفاض اليوم، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 65.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 65.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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