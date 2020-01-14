الاقتصاد

النفط يقترب من الهدف – تحليل - 14-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النفط تداولاته السلبية بشكل ملحوظ يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 57.40، ويواجه السعر ضغط سلبي قادم من المتوسط المتحرك 50، مما يدعم فرص تجاوز المستوى المذكور وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة نحو أهداف سلبية تصل إلى 54.60.

 

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 60.90 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.30

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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