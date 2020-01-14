شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف الانخفاض – تحليل - 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات سلبية الآن ليقترب من هدفنا المنتظر عند 17.60، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نلاحظ أن السعر يرسم نموذج رأس وكتفين قد يضغط على السعر لكسر المستوى المذكور وتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، حيث يمثّل كسر المستوى المذكور مفتاح الاندفاع نحو 16.96 كمحطة تالية.
لذلك، نحن نرجّح استمرار الضغط السلبي على المدى اللحظي والقصير ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 18.38 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 18.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تستأنف الانخفاض – تحليل - 14-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.