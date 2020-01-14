شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف الانخفاض – تحليل - 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات سلبية الآن ليقترب من هدفنا المنتظر عند 17.60، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نلاحظ أن السعر يرسم نموذج رأس وكتفين قد يضغط على السعر لكسر المستوى المذكور وتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، حيث يمثّل كسر المستوى المذكور مفتاح الاندفاع نحو 16.96 كمحطة تالية.

لذلك، نحن نرجّح استمرار الضغط السلبي على المدى اللحظي والقصير ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 18.38 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 18.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط