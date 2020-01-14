شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يلامس الهدف الأول – تحليل - 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر الذهب تداولات اليوم بسلبية ملحوظة لينجح بملامسة هدفنا الأول عند 1536.50، ونعتقد بأن المجال مفتوح لمواصلة الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1519.00 بشكل مباشر.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1556.70 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1519.00 والمقاومة 1550.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط