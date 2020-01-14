شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ضمن مسار جانبي – تحليل - 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي عالقاً بين مفاتيح الاتجاه التالي التي تتمثل بالدعم 1.3015 والمقاومة 1.3092، وبالتالي، فإننا مستمرون في حياديتنا إلى أن ينجح السعر بتخطي أحد هذين المستويين وتحديد وجهته التالية بشكل أدق.
وللتعرف على تفاصيل المستويات المذكورة والأهداف المتوقعة من اختراقها، يرجى مراجعة تقريرنا السابق.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2980 والمقاومة 1.3120
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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