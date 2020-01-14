شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يقترب من الهدف – تحليل - 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الين تداولاته الإيجابية يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 110.50، ويحصل السعر على دعم إيجابي جيد من المتوسط المتحرك 50، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاختراق المستوى المذكور وفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 109.33 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.50 والمقاومة 110.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد