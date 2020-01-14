شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستمر بالانخفاض – تحليل - 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار دون حاجز 1.3000، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1.2920.

يجب الانتباه إلى أن تجاوز الهدف المذكور سيمد الموجة التصحيحية الهابطة لتستهدف مستوى 1.2736 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3150 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2900 والمقاومة 1.3060

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط