شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعيد الاختبار – تحليل - 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج اليورو مقابل الدولار بالتذبذب عند الدعم المكسور للقناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويحافظ السعر على ثباته دون هذه المقاومة التي تتواجد عند 1.1140، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 1.1060 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 1.1140 ثم 1.1180 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 1.1350.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1060 والمقاومة 1.1200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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