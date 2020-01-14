شكرا لقرائتكم خبر عن صدق يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم صدق (2130) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً قوية هي الثالثة على التوالي بلغت نسبتها 3.42% بما يعادل 0.29 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم وسط تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ أيضاً بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى الدعم 8.46، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.16 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.46 ومستوى المقاومة 9.16.