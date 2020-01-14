شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يخترق مقاومة مهمة – تحليل صباحي – 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بترورابغ (2380) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 22.00، ليسجل السهم مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 4.36% بما يعادل 0.94 نقطة، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ومدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ أيضاً بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 22.00، ليستهدف مستوى المقاومة 24.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 24.00.