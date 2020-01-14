الاقتصاد

كيمانول يواصل ارتفاعه التصحيحي – تحليل صباحي – 14-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كيمانول (2001) في آخر جلساته، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة 8.50، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 3.10% بما يعادل 0.26 نقطة، ونلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

 

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 8.50، ليستهدف مستوى المقاومة 9.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.20 ومستوى المقاومة 9.00.

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