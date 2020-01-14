شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة إيجابية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والأنظار على بيانات التجارة الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الثلاثاء لتلحق بنظيرتها الأمريكية مع التفاؤل حيال بوادر حلحلة الخلافات التجارية بين واشنطون وبكين وبالأخص عقب وصول ليو هي رئيس الوزراء الصيني ورئيس فريق التفاوض الصيني في المحادثات التجارية مطلع هذا الأسبوع لواشنطون في زيارة تنقضي غداً الأربعاء من المتوقع أن يتم خلالها توقيع أكبر اقتصاديان في العالم على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية.

هذا وقد تابعنا بالأمس أعرب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهيزر في حديثه لوكالة "فوكس بيزنيس" أن الترجمة الصينية لنص الصفقة المكون من 86 صفحة قد اكتملت، مع تصريحه "سنعلنه الأربعاء قبل التوقيع"، وجاء ذلك عقب ساعات من قيام وزارة الخزانة الأمريكية بإزالة الصين من قائمة التلاعب في العملة بعد أن تم وضعها في القائمة من قبل الوزارة في آب/أغسطس مع أرجاء ذلك الأمر آنذاك لكون بكين بقي على اليوان أضعف بشكل مصطنع.

وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية من خلال تقريرها النصف سنوي للعملة بأن الصين تعهدت "بالتزامات قابلة للتنفيذ" بنشر معلومات سعر الصرف وعدم تخفيض قيمة اليوان، مما عزز أداء اليوان الصيني أمام نظيره الدولار الأمريكي لمستويات لما يشهدها في نحو ستة أشهر، بينما لم يتضمن تقرير الخزانة للتلاعب في سعر الصرف أي من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة بين الاقتصاديات العشرين الذين يتم مراقبتهم من أجل التلاعب المحتمل في سعر الصرف.

ومن المرتقب أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسئولين صينيين على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية التي طال انتظارها بين الولايات المتحدة والصين والتي تهدف لتهدئة التوترات التجارية بين واشنطون وبكين في البيت الأبيض غداً الأربعاء، بخلاف ذلك يترقب المستثمرين حالياً للكشف من قبل الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاج في العالم بعد الولايات المتحدة عن قراءة الميزان التجاري للشهر الماضي.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.27% ليربح 4.61 نقطة ويصل إلى المستوى 1,739.77، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.74% ليربح هو الأخر 176.24 نقطة ويصل إلى المستوى 24,026.81.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.27% ليربح 11.20 نقطة ويصل إلى المستوى 4,215.19، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.22% ليربح هو الأخر 6.80 نقطة ويصل إلى المستوى 3,122.37.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.20% ليربح 57.48 نقطة ويصل إلى المستوى 29,012.42، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.78% ليربح هو الأخر 17.26 نقطة ويصل إلى المستوى 2,246.54.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.52% ليربح 60.08 نقطة ويصل إلى المستوى 11,603.75، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.64% ليربح هو الأخر 44.33 نقطة ويصل إلى المستوى 6,948.00.