شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 24ر176 نقطة أو ما يعادل 74ر0% ليصل إلى 81ر24026 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 61ر4 نقطة، أو27ر0% ، ليصل إلى 77ر1739 نقطة.