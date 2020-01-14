شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يغلق على ارتفاع ثمين – تحليل صباحي – 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) على ارتفاع جديد في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.48% بما يعادل 70.01 نقطة، لينجح المؤشر بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المهم 8399.82، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 9403.05 إلى 7396.6)، وقد تزامن ذلك مع اختراقه أيضاً لخط اتجاه هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8399.82، ليستهدف مستوى المقاومة 8636.59 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8300.00 ومستوى المقاومة 8636.59.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
156
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
27
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عدد أسهم الشركات الثابتة
12
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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