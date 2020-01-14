شكرا لقرائتكم خبر عن فائض الحساب الجاري الياباني يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1,437 مليار ين مقابل 1,817 مليار ين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى فائض بما قيمته 1,425 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 1,795 مليار ين مقابل 1,732 مليار ين في تشرين الأول/أكتوبر، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1,786 مليار ين.

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