شكرا لقرائتكم خبر عن مسك يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مسك (2370) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 3.61% بما يعادل 0.34 نقطة، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير، لتسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.32، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 10.26 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.32 ومستوى المقاومة 10.26.