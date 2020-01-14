شكرا لقرائتكم خبر عن شاكر يهاجم مقاومة محورية – تحليل صباحي – 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم شاكر (1214) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع كبير في احجام التداول، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 11.84، محققاً أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 7.52% بما يعادل 0.82 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 11.84، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.03.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.00 ومستوى المقاومة 12.50.