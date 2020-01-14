شكرا لقرائتكم خبر عن عسير تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – تحليل صباحي – 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم عسير (4080) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم مستوى المقاومة المهم 9.95، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 3.08% بما يعادل 0.30 نقطة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيده اختراق مستوى المقاومة 9.95، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 10.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.60 ومستوى المقاومة 10.40.