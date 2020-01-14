شكرا لقرائتكم خبر عن الجبس يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الجبس (2090) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.54% بما يعادل 0.22 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع ارتفاع تدريجي ملحوظ في أحجام التداول.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 15.02 استعداداً لمهاجمته، طيلة استقراره اعلى مستوى 14.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.22 ومستوى المقاومة 15.02.