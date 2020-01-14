شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا يحاول استعادة تعافيه – تحليل صباحي – 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سامبا (1090) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بالإضافة لاستقرار تداولاته اعلى مستوى الدعم 30.75، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 39.40 إلى 25.40)، ليحقق السهم أرباحاً وان كانت طفيفة فهي خطوة لمحاولة استعادة تعافيه، مسجلاً مكاسب بلغت نسبتها 0.63% بما يعادل 0.20 نقطة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 30.75، ليستهدف مستوى المقاومة 34.05 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 30.75 ومستوى المقاومة 32.65.