إعمار يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 14-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إعمار (4220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 9.95، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.98% بما يعادل 0.19 نقطة، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9.95، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى المقاومة 10.46.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.50 ومستوى المقاومة 10.20.
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