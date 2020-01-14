شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت السعودية يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت السعودية (3030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعيد تعافيه ويتحرك من جديد بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ولينجح أيضاً بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.05% بما يعادل 1.40 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 66.10، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 73.30.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 66.10 ومستوى المقاومة 73.30.
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