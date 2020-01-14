شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجنوبية يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم أسمنت الجنوبية (3050) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 67.10 حتى تلك اللحظة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 67.10، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 70.25.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 65.20 ومستوى المقاومة 70.25.