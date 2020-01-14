شكرا لقرائتكم خبر عن عطاء يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم عطاء (4292) في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً هي الثالثة على التوالي بلغت نسبتها 1.68% بما يعادل 0.50 نقطة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 30.63، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 35.70 إلى 27.50)، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 30.63، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 31.60 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.70 ومستوى المقاومة 31.00.
كانت هذه تفاصيل خبر عطاء يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 14-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.