شكرا لقرائتكم خبر عن عطاء يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم عطاء (4292) في آخر جلساته، ليحقق أرباحاً هي الثالثة على التوالي بلغت نسبتها 1.68% بما يعادل 0.50 نقطة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 30.63، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 35.70 إلى 27.50)، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 30.63، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 31.60 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.70 ومستوى المقاومة 31.00.