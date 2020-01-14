شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع السلع الرأسمالية يحلق عالياً – تحليل صباحي – 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل مؤشر السلع الرأسمالية (TCGI) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ويأتي هذا الارتفاع بعد اختراقه مستوى المقاومة 4381.19، ليحقق المؤشر أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.87% بما يعادل 83.339، ليستقر السهم عند مستوى 4542.6597، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع محدود في احجام التداول.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع المؤشر بتداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 4381.19، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 4604.61.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4381.19 ومستوى المقاومة 4604.61.