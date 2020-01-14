شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاثنين بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 8.50 ريال، لينجح بذلك السهم في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 8.90 ريال كمستوى اول ثم 9.20 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 8.30 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8.43 ريال وبين مستوى المقاومة هو 8.79 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: صاعد