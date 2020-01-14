شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS) ينجح في التجاوز -تحليل صباحي- 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 15.55 ريال، فقد تمكن السهم من تجاوز هذا المستوى، حيث اغلق عند مستوى 15.60 ريال، في ظل استمرار ارتفاع كميات التداول، وبالتزامن مع تداول مؤشر "Price ROC " اعلى خط الصفر، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة 15.90 ريال كمستوى اول ثم 16.10 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 15.50 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 15.55 وبين مستوى المقاومة هو 15.75 ريال

Advertisements

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد