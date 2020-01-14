شكرا لقرائتكم خبر عن استثمار القابضة (IGRD) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0.59 ريال، محققا اعلى مستوى له منذ شهر يوليو من العام الماضي، لينجح بذلك السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 0.585 ريال، في ظل ارتفاع ضخم لكمية التداول، مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات اعلى قد تصل الى 0.615 ريال كمستوى اول ثم 0.64 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.57 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.58 وبين مستوى المقاومة هو 0.61 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: صاعد