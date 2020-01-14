شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0.582 ريال، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 0.60 ريال، حيث يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم خلال الأيام القادمة للوصول لمستوى الدعم النفسي عند 0.50 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.61 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.57 وبين مستوى المقاومة هو 0.59 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: هابط