شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع شركات المناعي (MCCS) الأنظار تتجه لاعلى -تحليل صباحي- 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يتداول في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 3 ومستوى 3.17 ريال، فقد تمكن السهم من الارتفاع متجاوزا المستوى الأخير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 3.20 ريال، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 3.60 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 3 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.14 وبين مستوى المقاومة هو 3.28 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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