شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يسجل اعلى مستوى في ستة اشهر -تحليل صباحي- 14-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 10567 نقطة، وهو اعلى مستوى يصل اليه المؤشر في ستة اشهر، كما تمكن المؤشر من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 10550 نقطة، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي للوصول لمستويات قد تصل الى 10800 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10500 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,550 وبين مستوى المقاومة هو 10,632 نقطة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يسجل اعلى مستوى في ستة اشهر -تحليل صباحي- 14-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.