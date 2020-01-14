شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية توسع مكاسبها..و"ناسداك" يغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الإثنين مستفيدة من التفاؤل الذي ساد الأسواق بشأن الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين، وهو ما دفع "ناسداك" و"إس أند بي 500" لتحقيق أعلى مستويات إغلاق في تاريخهما.



وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في تقريرها نصف السنوي وبشكل رسمي أن الصين لم تعد متلاعباً في سعر صرف عملتها اليوان، وهو ما يمثل تراجعاً عن قرار أغسطس/آب الماضي في هذا الصدد.



وذكرت الوزارة أيضا أن التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين سيتم في الأسبوع الجاري في البيت الأبيض.



ومع ذلك، يراى مراقبون وخبراء مصرفيون على رأسهم الرئيسة السابقة للاحتياطي الاتحادي "جانيت يلين" أن التوقيع على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية لا يعني انتهاء النزاع بين واشنطن وبكين، لكنه خطوة على الطريق الصحيح.



وكشفت بيانات حكومية أن العجز في الموازنة الأمريكية ارتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 11.8% إلى 356.6 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

Advertisements



وفي سوق النفط، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 1.6% وأغلق عند 58.08 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.2 دولار وأقل سعر عند 57.9 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 1.2% مغلقا عند 64.20 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 65.2 دولار وأقل سعر عند 53.9 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 83 نقطة) إلى 28907 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 28910 نقاط وأقل مستوى عند 28819 نقطة.



وارتفع "إس أند بي" بنسبة 0.7% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 3288 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3288 نقطة وأقل مستوى عند 3268 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 95 نقطة) إلى 9274 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9274 نقطة وأقل مستوى عند 9193 نقطة.