شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات يوم الاثنين. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 13ر82 نقطة، أو 28ر0% ، ليصل إلى 90ر28905 نقطة. وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 72ر22 نقطة، أو 70ر0% ، ليصل إلى 07ر3288 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 07ر95 نقطة، أو 04ر1% ، ليصل إلى 93ر9273 نقطة.

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